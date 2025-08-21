SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Freitagnachmittag gesucht
Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 23,34 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 3,2 Prozent auf 23,34 EUR. Kurzfristig markierte die SMA Solar-Aktie bei 23,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.785 SMA Solar-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 6,19 Prozent niedriger. Bei 10,94 EUR fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 113,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,67 EUR.
SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,108 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Nachrichten zu SMA Solar AG
