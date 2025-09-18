SMA Solar Aktie News: SMA Solar bricht am Montagnachmittag ein

SMA Solar im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 20,34 EUR abwärts.

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:42 Uhr verlor das Papier 6,0 Prozent auf 20,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,14 EUR aus. Bei 21,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 100.265 Stück.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 24,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,32 Prozent Plus fehlen der SMA Solar-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit Abgaben von 46,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,00 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 357,15 Mio. EUR – eine Minderung von 10,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 397,55 Mio. EUR eingefahren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.

