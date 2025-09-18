SMA Solar Aktie News: Anleger schicken SMA Solar am Nachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SMA Solar befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 21,50 EUR ab.

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:39 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 21,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SMA Solar-Aktie bis auf 21,50 EUR. Bei 22,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.234 Stück gehandelt.

Am 04.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,12 Prozent.

SMA Solar-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 397,55 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,817 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

