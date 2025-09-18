SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 21,26 EUR.

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 21,26 EUR. Das Tagestief markierte die SMA Solar-Aktie bei 21,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.861 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,03 Prozent. Bei 10,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 48,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,16 Prozent auf 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 397,55 Mio. EUR umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,817 EUR je SMA Solar-Aktie stehen.

