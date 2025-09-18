SMA Solar Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus SMA Solar

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,5 Prozent auf 20,24 EUR nach.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 6,5 Prozent im Minus bei 20,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SMA Solar-Aktie bisher bei 20,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.173 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 10,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,95 Prozent könnte die SMA Solar-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für SMA Solar-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

