SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Plus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 20,80 EUR.
Das Papier von SMA Solar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 21,44 EUR. Bei 20,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 51.772 SMA Solar-Aktien den Besitzer.
Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Abschläge von 47,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.
SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.2025
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.2024
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|09.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.2025
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
