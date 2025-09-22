DAX23.630 +0,4%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,57 +2,2%Dow46.473 +0,2%Nas22.711 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl68,03 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Fokus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Plus

23.09.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Nachmittag im Plus

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 20,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
20,96 EUR 0,16 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von SMA Solar konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 21,44 EUR. Bei 20,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 51.772 SMA Solar-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (10,94 EUR). Abschläge von 47,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 357,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SMA Solar 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,817 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SMA Solar

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
14.02.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
22.04.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
29.02.2024SMA Solar KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen