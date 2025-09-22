SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SMA Solar nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 21,34 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 21,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 21,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.224 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 24,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SMA Solar-Aktie somit 14,23 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 10,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,73 Prozent würde die SMA Solar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,38 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 357,15 Mio. EUR gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,817 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 10 Jahren verloren

SMA Solar: Eine erstaunliche Reaktion

SMA-Aktie springt an SDAX-Spitze - Vorstand kauft Aktienpakete