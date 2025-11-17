DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Snap im Fokus

Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

17.11.25 20:23 Uhr
Snap Aktie News: Snap am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 8,19 USD abwärts.

Die Snap-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 8,19 USD abwärts. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,17 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,57 USD. Zuletzt wurden via New York 4.263.743 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 62,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 6,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 15,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,336 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Carl Court/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
