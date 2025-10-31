SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Rentabler ams-OSRAM-Einstieg?

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 30,49 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,279 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (11,05 CHF), wäre die Investition nun 36,24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 63,76 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net