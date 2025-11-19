DAX23.248 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.872 -1,6%Euro1,1588 +0,1%Öl63,78 -1,6%Gold4.114 +1,1%
Kursentwicklung

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag im Minus

19.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 15,48 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 15,48 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,38 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,57 GBP. Bisher wurden heute 399.316 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP an. 7,46 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,290 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,461 USD je Standard Chartered-Aktie.

Am 30.10.2025 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 7,53 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Wer­bung

