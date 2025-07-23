DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.786 +0,7%Nas21.697 +0,1%Bitcoin104.008 +1,1%Euro1,1702 +0,2%Öl65,59 -0,8%Gold3.353 +0,2%
Starker Euro: HelloFresh senkt Prognose

13.08.25 19:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
7,99 EUR -1,07 EUR -11,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der starke Euro macht dem Kochboxenversender HelloFresh einen Strich durch die Jahresrechnung: Das Unternehmen senkte seine Ergebnisprognose für 2025. So erwartet Hellofresh für das laufende Jahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 415 Millionen bis 465 Millionen Euro, wie die Berliner am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilten. Zuvor hatte das Unternehmen 450 bis 500 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Wertminderungen soll nun noch 175 bis 225 Millionen Euro erreichen, anstelle 200 bis 250 Millionen Euro. Neben dem US-Dollar hätten auch australischer und kanadischer Dollar zum Euro an Wert verloren, hieß es. Währungsbereinigt habe sich die Ertragslage in den ersten sechs Monaten etwas besser dargestellt als die Basis, auf der die bisherige Prognose abgegeben worden sei, hieß es.

Auch beim Umsatz geht Hellofresh für 2025 nun von einem größeren Rückgang aus. Hauptgrund dafür sei das geringer als ursprünglich geplante währungsbereinigte Erlöswachstum bei Fertiggerichten. Diese hätten im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 3,6 Prozent zugelegt. Hellofresh erwartet hier erst wieder gegen Ende des Geschäftsjahres ein stärkeres Wachstum. Im Konzern dürften die Erlöse daher 2025 währungsbereinigt um sechs bis acht Prozent sinken. Bislang hatte das Unternehmen im besten Fall einen Rückgang von drei Prozent in Aussicht gestellt.

Außerdem kündigte der Kochboxenversender die Erhöhung seines laufenden Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen auf bis zu 175 Millionen Euro zu erhöhen.

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate mehr als 5 Prozent zum Xetra-Schluss. Im regulären Handel hatte das Papier bereits 3,5 Prozent tiefer geschlossen./nas/he

