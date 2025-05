Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen

Heute im Fokus

Novo Nordisk senkt Jahresziele. Schaeffler schrumpft beim Umsatz. AUTO1 hat Ergebnisprognose nach starkem Q1 erhöht. Klöckner & Co peilt höheres Ergebnis im zweiten Quartal an. N26 startet Mobilfunkangebot mit Vodafone. Jungheinrich will kräftig wachsen und profitabler werden. Fresenius-Quartalsergebnis überrascht positiv. AXA verzeichnet starkes Prämienwachstum im ersten Quartal.