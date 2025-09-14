Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Nachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 8,08 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 8,08 EUR zu. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,16 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.736 Stellantis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 11,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,224 EUR je Stellantis-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,83 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 28,59 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,847 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

