DAX23.670 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1799 +0,3%Öl67,21 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, Novo Nordisk, BVB im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Notierung im Blick

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger schicken Stellantis am Vormittag ins Plus

16.09.25 09:26 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger schicken Stellantis am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,31 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,20 EUR 0,10 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 09:07 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 8,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.544 Stellantis-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 43,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
21.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
18.07.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Stellantis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
16.02.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen