Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Anleger schicken Stellantis am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 8,31 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 09:07 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 8,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.544 Stellantis-Aktien.
Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 43,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2025 auf bis zu 7,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,83 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,847 EUR je Stellantis-Aktie.
