Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Montagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 8,26 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 8,26 EUR. Bei 8,24 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 25.197 Stellantis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 76,46 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

