Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag tiefer

Steyr Motors im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 44,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 44,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 39,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,20 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.968 Stück gehandelt.

Bei 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 772,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 71,70 Prozent sinken.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,843 EUR belaufen.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf