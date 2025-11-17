DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag tiefer

17.11.25 12:04 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 44,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,0 Prozent auf 44,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 39,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,20 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.968 Stück gehandelt.

Bei 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 772,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 71,70 Prozent sinken.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,843 EUR belaufen.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

