Blick auf Steyr Motors-Kurs

18.11.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors fällt am Dienstagvormittag tief

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 8,4 Prozent auf 40,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
42,90 EUR -0,30 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 8,4 Prozent auf 40,50 EUR. Bei 40,40 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 40,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.252 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 848,15 Prozent zulegen. Bei 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 225,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,843 EUR ausgeschüttet werden.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

