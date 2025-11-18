Steyr Motors Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Steyr Motors

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 41,60 EUR ab.

Um 11:40 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 41,60 EUR ab. Bei 40,40 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.936 Steyr Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 823,08 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Abschläge von 70,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,843 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier