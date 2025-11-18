DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors fällt am Nachmittag tief

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 41,50 EUR ab.

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:38 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 41,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,40 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,90 EUR. Bisher wurden heute 39.060 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 825,30 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 70,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,843 EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

