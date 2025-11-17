Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 45,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 45,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 45,20 EUR. Bei 46,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 2.087 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 384,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 747,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 72,52 Prozent sinken.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,843 EUR ausgeschüttet werden.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

