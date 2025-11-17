DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T SAP 716460 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

17.11.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Vormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 45,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
45,00 EUR -1,10 EUR -2,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 45,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 45,20 EUR. Bei 46,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 2.087 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 384,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 747,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steyr Motors-Aktie 72,52 Prozent sinken.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,843 EUR ausgeschüttet werden.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung