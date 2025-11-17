Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

DAX23.537 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.897 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,26 -0,1%Gold4.071 -0,2%
Blick auf Steyr Motors-Kurs

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,2 Prozent auf 43,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
45,10 EUR -1,00 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 5,2 Prozent auf 43,90 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 93.239 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 774,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,843 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,47 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

