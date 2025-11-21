DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.260 +0,8%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1501 -0,3%Öl62,26 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag verlustreich

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 30,70 EUR.

Aktien
Steyr Motors
30,30 EUR -0,80 EUR -2,57%
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 30,70 EUR. Die Steyr Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 29,50 EUR nach. Bei 31,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 128.036 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.150,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 12,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 59,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,842 EUR.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

