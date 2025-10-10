DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
So entwickelt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

10.10.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 320,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
278,70 EUR -0,40 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 320,45 USD. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 323,31 USD. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 319,50 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 323,17 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 326.697 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gewinne von 69,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 178,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 44,45 Prozent Luft nach unten.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) rechnen Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 18,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

In eigener Sache

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

