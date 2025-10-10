Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Freitagabend

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 309,12 USD.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 309,12 USD abwärts. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 303,57 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 323,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.755.009 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,61 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 178,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,49 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 111,44 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Strategy (ex MicroStrategy) möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 18,25 USD fest.

Redaktion finanzen.net

