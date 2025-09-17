Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 339,71 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 339,71 USD. Bei 340,85 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 335,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 528.960 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gewinne von 59,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2024 bei 128,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 62,15 Prozent sinken.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 30,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus