Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteidigt am Nachmittag Tendenz

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Mit einem Wert von 342,24 USD bewegte sich die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 342,24 USD. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 348,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 341,62 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 346,13 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 283.481 Stück gehandelt.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 58,62 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 113,79 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,75 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 32,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,57 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

