Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) wird am Donnerstagabend ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 337,82 USD.

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 337,82 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 337,61 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 346,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.021.799 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,69 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 113,79 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 66,32 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 114,49 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,49 USD je Aktie.

