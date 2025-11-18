Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 9,41 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 9,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 9,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.728 Südzucker-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Gewinne von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (9,22 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,20 EUR.
Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein
Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen