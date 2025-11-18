Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 9,41 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 9,41 EUR. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 9,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.728 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2025 bei 12,04 EUR. Gewinne von 27,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2025 (9,22 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,180 EUR. Analysten bewerten die Südzucker-Aktie im Durchschnitt mit 10,20 EUR.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,48 Prozent auf 2,05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Südzucker am 13.01.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,044 EUR je Südzucker-Aktie stehen.

