Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag leichter
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 9,42 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,42 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,36 EUR ein. Bei 9,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 43.091 Südzucker-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 2,12 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.
Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
So schätzen die Analysten die Südzucker-Aktie im Oktober 2025 ein
Südzucker-Aktie legt zu: Niedrige Preise belasten - Ausblick bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Südzucker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Südzucker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ah
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|22.02.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|17.01.2024
|Südzucker Kaufen
|DZ BANK
|11.01.2024
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|20.12.2023
|Südzucker Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|10.10.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.2025
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.2025
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.2025
|Südzucker Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Südzucker AG (Suedzucker AG) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen