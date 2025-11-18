DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
18.11.25 12:04 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag leichter

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 9,42 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 9,42 EUR. In der Spitze büßte die Südzucker-Aktie bis auf 9,36 EUR ein. Bei 9,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 43.091 Südzucker-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,04 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 27,81 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,22 EUR am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 2,12 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 14.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2026 -0,044 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen