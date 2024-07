Süss Microtec wird optimistischer - Aktie erholt sich

GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) erhöht nach dem ersten Halbjahr seinen Ausblick für das Gesamtjahr. So geht das Unternehmen nun von einem Jahresumsatz von 380 bis 410 Millionen Euro aus, wie es am Donnerstagabend in Garching mitteilte. Analysten hatten bisher weniger als das untere Ende der neuen Spanne auf dem Zettel. Bisher standen 340 bis 370 Millionen Euro im Plan. Die Bruttomarge soll in einer Bandbreite von 38 bis 40 Prozent liegen statt wie zuvor angepeilt zwischen 35 und 38 Prozent. Vor Zinsen und Steuern sollen vom Umsatz 14 bis 16 Prozent als operatives Ergebnis hängenbleiben. Bisher hatte Süss mit 10 bis 12 Prozent operativer Marge gerechnet. Die in den vergangene Tagen schwach gelaufene Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss fast 7 Prozent zu.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um ein Drittel auf 99,3 Millionen Euro. Aus Basis vorläufiger Zahlen erreichte die Bruttomarge einen Wert von 40,5 Prozent nach 34,4 Prozent ein Jahr zuvor. Die operative Marge (Ebit) lag nun bei 15,3 Prozent - das waren 4,6 Prozentpunkte mehr. Die detaillierten Zahlen legt das Unternehmen am 7. August vor./men/he