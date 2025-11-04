DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.365 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- QIAGEN, Palantir, Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend nordwärts

04.11.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 204,98 USD.

Das Papier von T-Mobile US konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 204,98 USD. Bei 206,15 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 204,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 506.848 Aktien.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 34,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,60 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 2,83 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 283,75 USD an.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,96 Mrd. USD gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen