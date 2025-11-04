T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 204,46 USD.

Das Papier von T-Mobile US konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 204,46 USD. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 204,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 158.093 T-Mobile US-Aktien.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 202,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,60 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 20,16 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

