T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von T-Mobile US

Aktie im Blick

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 204,51 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 204,51 USD. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 203,78 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,31 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 690.620 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 26,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 203,78 USD am 03.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,36 Prozent.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,60 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Deutsche Telekom-Aktie sinkt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen