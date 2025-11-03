T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 204,95 USD.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 204,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 204,91 USD. Bei 209,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 128.549 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 34,91 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 204,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,02 Prozent.
Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,75 USD.
Am 23.10.2025 lud T-Mobile US zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
