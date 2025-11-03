DAX24.132 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
Notierung im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag leichter

03.11.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag leichter

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 204,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
181,30 EUR -0,18 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 204,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 204,91 USD. Bei 209,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 128.549 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 34,91 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 204,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,02 Prozent.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 283,75 USD.

Am 23.10.2025 lud T-Mobile US zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

T-Mobile US-Aktie: Experten empfehlen T-Mobile US im Oktober mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Deutsche Telekom-Aktie sinkt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
24.10.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

