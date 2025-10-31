T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 211,15 USD.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 211,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 211,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,62 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 225.805 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 30,94 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 207,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 1,66 Prozent Luft nach unten.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,60 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Am 23.10.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,96 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,10 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

