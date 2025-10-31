T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 209,43 USD.

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 209,43 USD abwärts. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,65 USD ab. Mit einem Wert von 209,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 707.057 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 24,25 Prozent niedriger. Bei 207,65 USD fiel das Papier am 31.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 2,83 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 283,75 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

T-Mobile US ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat T-Mobile US mit einem Umsatz von insgesamt 21,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,90 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,10 USD fest.

