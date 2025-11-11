Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt ging es für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 291,12 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 291,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging bis auf 288,96 USD. Bei 291,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 823.813 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 311,03 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. 6,84 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 116,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,22 USD.
Am 16.10.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 33,07 Mrd. USD gegenüber 23,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.
Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,17 USD je Aktie.
