Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag zu

So bewegt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 259,35 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 259,35 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 260,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 263.093 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 264,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

