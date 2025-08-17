Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 228,62 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 228,62 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,79 USD. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 227,49 USD. Bei 228,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 278.797 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,25 USD erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 7,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,27 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,38 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

