Notierung im Blick

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

21.08.25 20:24 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 227,45 USD ab.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 227,45 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 226,30 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 685.699 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 9,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,97 Prozent könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,38 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 20,82 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,98 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

