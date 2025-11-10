DAX23.959 +1,7%Est505.658 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.844 +1,2%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Aufschlag

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 6,11 EUR zu.

TeamViewer
6,04 EUR 0,15 EUR 2,55%
Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 6,11 EUR. Bei 6,12 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten 587.354 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 121,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 4,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

Am 21.10.2025 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 168,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

