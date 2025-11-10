TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 6,02 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 6,02 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,02 EUR. Bei 5,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 58.305 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2025 auf bis zu 13,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 125,08 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 5,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,16 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,93 EUR aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,25 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 189,48 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 168,68 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

