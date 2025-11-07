TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 5,87 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,87 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 5,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 722.335 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 131,03 Prozent. Bei 5,83 EUR fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 0,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,110 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,93 EUR.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 189,48 Mio. EUR im Vergleich zu 168,68 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

