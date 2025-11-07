TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 5,87 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,87 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 5,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 395.814 TeamViewer-Aktien.

Bei 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 56,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,86 EUR. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 0,26 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,93 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 189,48 Mio. EUR gegenüber 168,68 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 10.02.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Teamviewer: KI-Angebot als Hoffnungsträger

So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein