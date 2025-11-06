TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,98 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,98 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.078 TeamViewer-Aktien.

Am 06.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 11,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,48 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

