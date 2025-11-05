DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
So bewegt sich TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

05.11.25 16:08 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 5,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
TeamViewer
5,92 EUR -0,18 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 5,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 5,90 EUR. Bei 5,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.595.259 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,60 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 128,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 0,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,93 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent auf 189,48 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
13:06TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
