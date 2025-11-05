TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 5,91 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 5,91 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 5,90 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Bisher wurden heute 613.105 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,60 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 130,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 12,71 EUR.

TeamViewer ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

