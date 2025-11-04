TeamViewer Aktie News: TeamViewer verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 6,14 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,14 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,08 EUR nach. Mit einem Wert von 6,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 126.696 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 13,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 54,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 6,08 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 0,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,71 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 189,48 Mio. EUR – ein Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,32 EUR im Jahr 2028 aus.

