Kurs der TeamViewer

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

03.11.25 09:22 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,41 EUR 0,02 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 6,35 EUR. Bei 6,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.165 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 06.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,60 EUR. 114,17 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 6,21 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 2,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,71 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Am 21.10.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 189,48 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
27.10.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025TeamViewer OverweightBarclays Capital
23.10.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025TeamViewer HaltenDZ BANK
22.10.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
