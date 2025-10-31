TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 6,26 EUR.
Die TeamViewer-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,26 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,21 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,36 EUR. Bisher wurden heute 519.928 TeamViewer-Aktien gehandelt.
Am 06.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2025 bei 6,21 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 0,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,102 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,71 EUR.
Am 21.10.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,12 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 189,48 Mio. EUR ausgewiesen.
TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.
Analysen zu TeamViewer
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.2025
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.2025
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.2025
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.2025
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.05.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2024
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.2023
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
